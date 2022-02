Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mülltonne brannte

Suhl (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brannte in der Nacht zu Mittwoch (16.02.2022) eine Papiertonne, die in der Linsenhofer Straße in Suhl aufgestellt war, an. Durch die Flammen wurde eine daneben stehende Biotonne ebenfalls beschädigt. Ein Schaden von ca. 400 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl zu melden.

