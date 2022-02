Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand eines Schuppens

Hildburghausen (ots)

Mittwochnacht (16.02.2022) kurz vor fünf Uhr musste die Feuerwehr zu einem Brand in der Häselriether Straße in Hildburghausen ausrücken. Auf ungeklärte Weise entwickelte sich ein Feuer in einem Schuppen, in dem Holz gelagert war. Es dauerte nicht lange und das Häuschen stand komplett in Flammen. Diese griffen auch noch auf einen daneben befindlichen Geräteschuppen über. Die Kameraden der Feuerwehr konnten nach etwa einer Stunde "Feuer aus" melden. Für die Zeit der Löscharbeiten war die Häselriether Straße gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

