LPI-SLF: Wunder der Technik

Saalfeld (ots)

Dass man sich nicht immer auf die Wunder der Technik verlassen kann, musste ein 33-jähriger Mann am Samstag gegen 16:30 Uhr in Saalfeld erfahren. Der junge Mann ist Paketzusteller und belieferte in Gorndorf seine Kunden. Bei der Weiterfahrt orientierte sich der 33-jährige an dem im Fahrzeug befindlichen Navigationsgerät. Offensichtlich nicht korrekt eingestellt, führte das Gerät den Mann zu einer Treppe, welche er mit seinem Mercedestransporter auch befahren wollte. Da der Mercedes für die Straße vorgesehen ist, blieb er auch nach wenigen Metern an den Treppenstufen hängen und konnte nicht mehr bewegt werden. Durch eine Firma musste das Fahrzeug geborgen werden, welches durch das Fahrmanöver erheblich am Unterboden beschädigt wurde. Der Fahrer kam mit einem Schrecken davon und wurde nicht weiter verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell