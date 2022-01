Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Von der Straße gerutscht

Triptis (ots)

Eine 20-jährige Fahrzeug-Führerin befuhr Donnerstagnachmittag mit ihrem PKW die Straße "Am Stadtwald" in Triptis in Richtung Schönborn. Beim Bremsen auf einer Gefällestrecke kam sie auf der winterglatten Fahrbahn nach rechts von der Straße ab, durchfuhr eine Betoneinfassung und landete auf dem angrenzenden Feld. Die Fahrerin verletze sich leicht und konnte vom Notarzt vor Ort behandelt werden. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell