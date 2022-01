Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verletzter Fußgänger

Saalfeld (ots)

Am Freitag gegen 17:30 Uhr ereignete sich in Saalfeld in der Friedensstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 79-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde. Nach gegenwärtigem Stand befuhr ein 46-jähriger Mann mit seinem PKW Renault die Friedensstraße in Fahrtrichtung Rudolstädter Straße. Auf Höhe der Hausnummer 29 kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Fußgänger, welcher aus Sicht des Fahrzeugführers die Fahrbahn von links nach rechts überquerte. Der 79-jährige Fußgänger wurde hierbei schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in die Thüringenklinik Saalfeld eingeliefert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell