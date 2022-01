Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zigarettenautomat aufgebrochen

Königesee (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag brach ein Unbekannter einen Zigarettenautomaten in der Ortsstraße in Königsee auf und ließ den kompletten Inhalt mitgehen. Die genaue Höhe des Sach- und Entwendungsschadens muss noch ermittelt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell