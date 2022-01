Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruch in Gartenhütte

Rudolstadt (ots)

Donnerstagvormittag wurde der Einbruch in die Gartenhütte auf einem Grundstück in der Berggasse, am Ende des Sportplatzes in Richtung Zeigerheim, in Rudolstadt festgestellt. Unbekannte hatten die Eingangstür der Hütte aufgebrochen, die Schränke sowie Schubläden durchwühlt und ein Notstromaggregat sowie Gartengeräte entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.

