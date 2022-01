Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wildunfall unter Beteiligung eines Linienbusses

Goldisthal (ots)

Der Fahrer eines Linienbusses war mit drei Fahrgästen besetzt am Mittwoch gegen 18:15 Uhr in der Hauptstraße in Goldisthal unterwegs, als eine Hirschkuh vor den Bus rannte. Das Fahrzeug erfasste das Tier, welches jedoch über die Böschung davonrannte. Am Bus entstand Sachschaden, dennoch konnte er seine Fahrt fortsetzen. Alle Bus-Insassen blieben unverletzt.

