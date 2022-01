Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vorfahrt nicht beachtet

Rudolstadt (ots)

Am Dienstag gegen 14:30 Uhr fuhr eine 75-Jährige mit ihrem Audi vom Gelände eines Autohauses in der Breitscheidstraße in Rudolstadt und übersah einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten VW. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt hat sich glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell