Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Im Straßengraben gelandet

Neuenbau (ots)

Eine 18-Jährige befuhr Mittwochnachmittag mit ihrem Toyota die Kreisstraße zwischen Judenbach und Neuenbau. In einer Linkskurve verlor die Fahrerin aufgrund von Schneeglätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte in den Straßengraben. Am PKW entstand Totalschaden. Die 44-jährige Beifahrerin kam vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell