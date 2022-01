Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht

Rudolstadt (ots)

Bereits am 31.12.2021 zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter den linken Kotflügel eines schwarzen Polo, der in der Straße "An der Pörze", gegenüber der Brauerei in Rudolstadt geparkt war. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dieser Schaden durch den Fahrer eines Fahrrades bzw. Kinderrollers verursacht wurde. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

