Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schmierereien

Bad Salzungen (ots)

Unbekannte besprühten mehrere Sitzgelegenheiten und eine Laterne an einem Jugendclub in der Straße der Einheit in Bad Salzungen in der Zeit von Montagabend bis Dienstagnachmittag. Zeugen, die Hinweise zu den Schmierfinken geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell