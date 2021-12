Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit hohem Sachschaden

Kaltennordheim (ots)

Ein 57-jähriger Audi-Fahrer befuhr Dienstagabend die Bundesstraße 285 von Dermbach in Richtung Kaltensundheim. Aus bislang nicht bekannten Gründen verlor er in Kaltennordheim plötzlich die Kontrolle über seinen PKW. Er geriet in den Gegenverkehr. Dort konnte ein Autofahrer gerade noch ausweichen. Danach kam der 57-Jährige von der Fahrbahn ab, fuhr gegen ein Verkehrsschild und prallte schließlich an eine Hauswand. Der Mann kam zur Untersuchung ins Krankenhaus und ein Abschleppdienst kümmerte sich um seinen Audi. Ein Schaden von etwa 30.000 Euro entstand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell