Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Unfall abgehauen

Mittelschmalkalden (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Montag gegen 13:50 Uhr die Hauptstraße in Mittelschmalkalden in Richtung Schmalkalden. Er geriet aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort seitlich mit einem Linienbus zusammen. Verletzt wurde niemand, es blieb bei Blechschäden. Allerdings kümmerte sich der Unbekannte nicht um die Schadensregulierung, sondern flüchtete nach dem Unfall vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell