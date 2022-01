Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungserfolg der Polizei

Sonneberg/Saalfeld (ots)

Am 03.01.2022 gegen 0:45 Uhr vernahm ein Anwohner laute Geräusche aus Richtung des Ärztehauses in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Sonneberg. Er vermutete einen Einbruch und informierte die Polizei. Die Beamten der Polizeiinspektion Sonneberg gingen der Sache nach und stellten zwei verdächtige polizeibekannte Männer fest, die sich in unmittelbarer Nähe aufhielten und kontrollierten diese. Beide hatten Diebesgut einstecken, welches eindeutig einer Praxis im Ärztehaus sowie einer benachbarten Firma zuzuordnen war. Da die Männer in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Einbruchdiebstählen im Bereich Sonneberg auffällig waren und die polizeilichen Ermittlungen immer wieder zu den beiden Tatverdächtigen führten, erfolgte die vorläufige Festnahme. Diese konnte im Anschluss seitens der Staatsanwaltschaft Meiningen bestätigt werden. Die Tatortarbeit sowie die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Saalfeld. Die Verdächtigen gaben während der Vernehmung mehrere Einbrüche zu. Im Nachhinein stellte die Staatsanwaltschaft Meiningen Haftanträge beim Amtsgericht Sonneberg, welches die Untersuchungshaft anordnete. Beide Beschuldigte im Alter von 31 und 37 Jahren kamen am Dienstag in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten.

