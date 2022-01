Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ergänzung zur Pressemeldung "Zeugen nach Unfällen gesucht" vom 05.01.2022

Dreitzsch (ots)

Wie bereits am 05.01.2022 berichtet, war am 28.12.2021 gegen 16:45 Uhr ein unbekannter Fahrzeug-Führer auf der Bundesstraße 281 zwischen Miesitz und Dreitzsch unterwegs, als dieser vermutlich Teile seiner Ladung verlor, die auf der Fahrbahn landeten. Der Fahrer eines VW konnte nicht rechtzeitig ausweichen und stieß mit seinem PKW gegen die Plastik-Teile. Dabei entstand Sachschaden am Passat. Der Verursacherr fuhr einfach weiter. Mittlerweile ergaben die Ermittlungen der Polizei, dass die herabgestürzten Teile von einem Jet-Ski der Marke "Seadoo" stammen, welcher höchstwahrscheinlich auf dem Hänger des verursachenden Fahrzeuges stand. Die Polizei nimmt Hinweise zum Jet-Ski oder dessen Eigentümer bzw. möglichen Käufer unter der Telefonnummer 03663 431-0 entgegen.

