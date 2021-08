Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt- Zeugen gesucht - NACHTRAG

Warendorf (ots)

Auf den veröffentlichten Zeugenaufruf hat die Polizei bereits mehrere Reaktionen erhalten und bedankt sich dafür.

Die Hinweise führen zu einem 29-jährigen Drensteinfurter, der sich kurz vor Mitternacht selbst per E-Mail an die Poststelle der Polizei gewandt hat, um den Sachverhalt aus seiner Sicht darzustellen. Demnach habe er sich erschrocken umgedreht, als er unerwartet von hinten angehupt worden sei und dabei zufällig sein Taschenmesser in der Hand gehalten. Die E-Mail schließt mit den Worten: "Es tut mir natürlich leid sollte die Frau ein Schrecken gehabt haben. Aber den hatte ich aufgrund ihres hupkonzertes ja auch!" (Zitat) Die Staatsanwaltschaft wird zu entscheiden haben, ob in dieser Sache weitere Ermittlungen zu erfolgen haben.

