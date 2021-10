Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer übersehen

Weimar (ots)

Als der 77-jährige Fahrer eines Skoda am Montagnachmittag in der Erfurter Straße in ein Grundstück abbiegen wollte, übersah er einen Radfahrer. Der 67-Jährige kam ihm auf dem Radweg entgegen. Beide konnten bei Erfassen der Situation eine Kollision nicht mehr vermeiden. Der Radler wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung im Rahmen der Unfallaufnahme war aber nicht nötig. An den beiden Fahrzeugen entstand durch den Unfall Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell