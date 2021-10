Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Frontscheibe beschädigt

Weimar (ots)

Unbekannte warfen oder schlugen mehrere Steine auf einen in Weimar West parkenden Pkw. Hierdurch wurde sowohl die Motorhaube als auch die Windschutzscheibe des Peugeot massiv beschädigt. Der 61-jährige Fahrzeughalter stellte die Beschädigungen an seinem Wagen am Montagnachmittag fest und informierte die Polizei. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es noch keine Hinweise zu dem oder den Tätern.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell