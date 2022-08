POL-STD: Großfeuer in Harsefeld richtet Millionenschaden an - Technischer Defekt Ursache für den Brand

Stade (ots) - Wie erst am heutigen frühen Morgen bemerkt und bei der Polizei gemeldet, sind bisher unbekannte Einbrecher sind zwischen dem 22.07., 13:00 h und heute 09:00 h in Drochtersen im Nagelsweg nach dem Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten der AWO eingestiegen und haben in dem Bürotrakt zwei Räume durchsucht. Ob und was dabei erbeutet werden ...

mehr