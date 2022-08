Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher dringen in Drochtersen AWO-Räumlichkeiten ein

Stade (ots)

Wie erst am heutigen frühen Morgen bemerkt und bei der Polizei gemeldet, sind bisher unbekannte Einbrecher sind zwischen dem 22.07., 13:00 h und heute 09:00 h in Drochtersen im Nagelsweg nach dem Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten der AWO eingestiegen und haben in dem Bürotrakt zwei Räume durchsucht.

Ob und was dabei erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Es wird daher zunächst von einer Schadenhöhe von mindestens mehreren hundert Euro ausgegangen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Drochtersen unter der Rufnummer 04143-912340.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell