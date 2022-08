POL-STD: Unbekannter Autofahrer prallt in Stade mit E-Rollerfahrerin zusammen - Polizei bittet Verursacher sich zu melden

Stade (ots) - Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Sonntag, den 07.08., 08:00 h und Dienstag, den 09.08., 08:00 h in Nottensdorf in der Straße "An der Bahn" bei einem dort abgestellten Baucontainer das Schloss geknackt und konnten dann anschließend das Innere nach Diebesgut durchsuchen. Ohne dabei aber etwas Brauchbares zu erbeuten, flüchteten der ...

