Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte brechen Baucontainer in Nottensdorf auf - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots)

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Sonntag, den 07.08., 08:00 h und Dienstag, den 09.08., 08:00 h in Nottensdorf in der Straße "An der Bahn" bei einem dort abgestellten Baucontainer das Schloss geknackt und konnten dann anschließend das Innere nach Diebesgut durchsuchen.

Ohne dabei aber etwas Brauchbares zu erbeuten, flüchteten der oder die Einbrecher anschließend unerkannt. Am 24./25. Juni diesen Jahres war der Baucontainer bereits schon einmal aufgebrochen worden. Seinerzeit wurden darin drei Feuerlöscher entleert und so erheblicher Sachschaden angerichtet.

Die Ermittler der Horneburger Polizeistation schließen einen Zusammenhang der beiden Taten nicht aus und suchen nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-828950 zu melden.

