Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220112-3: Rund eine Tonne Edelmetall entwendet

Kerpen-Türnich (ots)

Die Polizei Rhein-Erft Kreis sucht Zeugen

Am Montagabend (10. Januar) haben Unbekannte auf einem Firmengelände an der Röntgenstraße in Kerpen Türnich Kupfer und Messing gestohlen.

Nach ersten Ermittlungen entfernten die Täter gegen 22 Uhr die Metallschellen und Drähte des zum Parkplatz "Marienfeld" gelegenen Zauns des Entsorgungsbetriebs. Durch die entstandene Öffnung gelangten sie auf das Firmengelände und sollen hier zunächst einen Bewegungsmelder zerstört haben.

Nach erster Auswertung der Spuren ist anzunehmen, dass die Diebe rund eine Tonne Edelmetall mit einem Hubwagen aus einer Lagerhalle abtransportierten.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter das Diebesgut in ein Fahrzeug luden und damit flüchteten.

Die Kriminalbeamten fragen: "Wer hat zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge an oder auf dem Gelände festgestellt?"

Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 22 unter 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de. (me)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell