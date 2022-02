Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt bei Mann 3 Haftbefehle - Justiz suchte ihn wegen Diebstahl mit Waffen, Wohnungseinbruchdiebstahl und Erschleichen von Leistungen

Aachen (ots)

Am Dienstagabend hat die Bundespolizei am Hauptbahnhof Aachen bei einem 30-jährigen Albaner gleich 3 Haftbefehle wegen Wohnungseinbruchsdiebstahl, Diebstahl mit Waffen sowie Erschleichen von Leistungen vollstreckt.

Der 30-Jährige war zuvor mit dem Regionalzug aus Belgien eingereist. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung wurden die drei Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Hamburg und Dresden festgestellt. Er muss jetzt eine Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 121 Tagen absitzen. Des Weiteren lag gegen ihn eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Hamburg wegen eines Körperverletzungsdeliktes vor. Auch in Griechenland war er kein Unbekannter, denn hier lag gegen ihn eine gültige Einreisesperre vor. In seiner Reisetasche hatte er zudem einen total gefälschten albanischen Führerschein mitgeführt, der von den Beamten beschlagnahmt wurde. Nach der Anzeigenerstattung wegen des Urkundendeliktes wurde er nach Eröffnung der Haftbefehle in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen verbracht. Von hier wird er heute in eine Justizvollzugsanstalt überführt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell