Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Taschendiebstähle am Bahnhof und in Zügen - Bundespolizei appelliert: Achten Sie auf Ihre Wertsachen!

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Ob Rucksäcke, Koffer oder Handtaschen- Taschendiebe entwickeln immer wieder miese Maschen, um ihren Opfern Bargeld, teure Elektrogeräte oder Ausweispapiere trickreich zu entwenden. Erst gestern (21. Februar) meldeten sich erneut drei Personen bei der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof, um die vermeintlichen Diebstähle ihrer Geldbörsen und eines Koffers zu melden. Auch wenn die Bundespolizisten mittels Videoauswertung und Zeugenbefragung stets in alle Richtungen ermitteln, bleiben die persönlichen Gegenstände in vielen Fällen verschwunden. Daher der dringende Appell: Schützen Sie Sich und Ihre Wertsachen.

Gestern gegen 16:00 Uhr wurde ein 53-jähriger Bahnreisender auf der Dienststelle der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof vorstellig und zeigte den vermutlichen Diebstahl seines Reisekoffers an. Unterwegs im Intercityexpress von Hamburg nach Köln, lagerte er seinen Trolley oben in einer Gepäckablage und stellte bei Einfahrt in Köln das Fehlen des Koffers fest. Gefüllt mit Bekleidung jeglicher Art beläuft sich der Wert des Stehlgutes hier auf ca. 3000 Euro. Nur eine Stunde später betrat eine 23-jährige Frau aus Niederkassel die Wache und schilderte den Beamten, dass ihr im Kölner Hauptbahnhof die Geldbörse aus der mitgeführten Handtasche entwendet worden sei. Genaue Hinweise zur Tatörtlichkeit konnte sie nicht geben, da sie den Verlust erst später bemerkt hatte. Neben der Schadenshöhe von ca. 400 Euro ist es in diesen Fällen auch der Aufwand des Sperrens und Neubeantragens von Bankkarten, Ausweispapieren und Mitgliedskarten, der den Opfern zu schaffen macht. Gegen 19:15 Uhr dann die nächste Anzeige wegen Diebstahls: Ein 36-jähriger Kölner informierte die Bundespolizisten darüber, dass er bereits seit Sonntag (20. Februar) seine Geldbörse vermissen würde. Nachdem er am Morgen im Kölner Hauptbahnhof unterwegs gewesen sei, fehlte das Portemonnaie samt Inhalt im Gesamtwert von knapp 100 Euro.

Zusammengestellt auf der Internetseite der Bundespolizei: www.bundespolizei.de unter der Rubrik: "Sicher im Alltag" finden Sie unter anderem viele hilfreiche Informationen zum Thema: Vorsicht Taschendiebstahl. Neben Tipps zum Umgang mit Bargeld und der sicheren Aufbewahrung unterwegs, sind Hinweise für Opfer und Präventionsfilme hinterlegt. Mit einem Klick zu mehr Sicherheit!

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell