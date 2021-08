Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Jugendlicher mit Marihuana erwischt

Speyer (ots)

Im Rahmen einer Jugendschutzstreife wurden in der Nacht zu Sonntag, gegen 01.30 Uhr, drei Jugendliche aus Speyer im Alter zwischen 15 und 17 Jahren auf dem Platz der Stadt Chartre einer Personenkontrolle unterzogen. Nachdem die Polizisten unmittelbar starken Marihuanageruch wahrgenommen hatten, versuchte der 17-jährige zunächst unauffällig eine Haschischmühle wegzuwerfen, was die Beamten jedoch bemerkten. Nachdem dem jungen Mann die Durchsuchung seiner Kleidung angedroht wurde, händigte er freiwillig ein Tütchen mit Marihuana aus und räumte auch den Besitz eines Joints ein. Er wurde in der Folge seinen Erziehungsberechtigten überstellt und auf ihn wartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Seine Begleiter führten keine Drogen mit sich und machten sich auf den Heimweg.

