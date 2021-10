Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Polizei ermittelt nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der am Mittwochmorgen (27.10.2021) am Hans-Steger-Ufer in Bonn-Beuel eine 44-jährige Fahrradfahrerin angegriffen haben soll.

Zur Tatzeit gegen 08:15 Uhr näherte sich der Mann auf Höhe der Hausnummer 4 unvermittelt von der Seite und schubste die Radfahrerin zu Boden. Danach lief er unerkannt Richtung Norden davon.

Nach bisherigem Sachstand wurde die 44-Jährige leicht verletzt.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 1,70 m groß - kurze, braune Haare - 3-Tage Bart - beigefarbene Jacke, hinten etwas grau und an den Armen etwas rot - hellblaue Jeans - dunkle Schuhe.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die weitergehenden Ermittlungen zu diesem Vorfall übernommen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

