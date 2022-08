Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Erneut acht Autoaufbrüche in einer Nacht in Stade - Polizei sucht weiter Zeugen

Stade (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in Stade erneut zu einer Serie von mindestens acht Autoaufbrüchen gekommen.

Zwischen 03:10 h und 03:20 h hat ein Unbekannter im Distelweg bei einem dort geparkten Lada, einem Skoda, einem Volvo sowie einem Hyundai jeweils die Fahrerscheibe eingeschlagen. Im Hohenwedeler Weg wurde in derselben Nacht bei einem Renault und in der Straße "Am Hohenwedel" bei einem Volvo und einem Fiat jeweils die Beifahrerscheibe zerstört. Auch in der Tiefgarage in der Poststraße in der Innenstadt hat ein Unbekannter bei einem VW-Golf eine Scheibe zertrümmert.

In allen acht Fällen wurden jeweils die Innenräume nach brauchbarem Diebesgut durchsucht und dabei insgesamt ein Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro angerichtet.

Die Polizei ist zur Aufklärung der Autoaufbruchserien der letzten Wochen weiterhin auf die Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen und fragt:

"Wer hat verdächtige Personen im Umfeld der Tatorte beobachtet oder wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zu den Taten geben?"

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

