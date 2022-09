BPOLD-B: Haftbefehl vollstreckt - 25-Jähriger war zuvor trotz Wiedereinreisesperre eingereist

Berlin-Spandau (ots) - Die Bundespolizei nahm am Freitag vier Taschendiebe im Bahnhof Spandau vorläufig fest. Inzwischen hat ein Richter gegen alle Untersuchungshaft angeordnet. Zunächst versuchten die Männer am vergangenen Freitag zwischen 11 und 12 Uhr im Berliner Hauptbahnhof mehrfach, weibliche Reisende während des Einstiegs in unterschiedliche Züge zu bestehlen. Ohne Beute und einmal direkt durch das ...

