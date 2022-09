Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Brandstiftung an vier Fahrzeugen

Die Polizei sucht Zeugen

Weeze (ots)

Ein bislang unbekannter Täter setzte gegen 20:30 Uhr am Dienstag (13. September 2022) einen an der Lorschstraße geparkten, schwarzen Ford Focus in Brand. Das Feuer beschädigte den rechten, hinteren Radkasten, Reifen und Stoßfänger. Der Besitzer des Wagens löschte den Brand und informierte die Polizei.

Später in der Nacht (14. September 2022) zwischen 00:15 Uhr und 00:30 Uhr wurden der Polizei drei weitere brennende Fahrzeuge gemeldet. Es handelt sich um einen Mercedes C-Klasse an der Katharinenstraße sowie einen Volvo und einen Mercedes-Citan an der Geenenstraße. Die Feuerwehr löschte die Brände, der schwer beschädigten Fahrzeuge.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen die Angaben zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen zur Tatzeit machen können, werden gebeten die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 zu informieren. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell