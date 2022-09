Weeze (ots) - Ein bislang unbekannter Täter setzte gegen 20:30 Uhr am Dienstag (13. September 2022) einen an der Lorschstraße geparkten, schwarzen Ford Focus in Brand. Das Feuer beschädigte den rechten, hinteren Radkasten, Reifen und Stoßfänger. Der Besitzer des Wagens löschte den Brand und informierte die Polizei. Später in der Nacht (14. September 2022) ...

