Polizei Hagen

POL-HA: Erneut größere Mengen Rauschgift am Hauptbahnhof und in Wehringhausen gefunden - Erfolgreiche Kontrolleinsätze des Schwerpunktdienstes der Polizei Hagen zum Wochenbeginn

Hagen-Mitte (ots)

Am Montag (17.10.2022) und Dienstag führten Beamte des Schwerpunktdienstes der Polizei Hagen erneut mehrere Personenkontrollen rund um den Hagener Hauptbahnhof und in Wehringhausen durch. Am Montag fanden die Polizisten Drogen und leiteten zwei Strafverfahren wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. Darüber hinaus schrieben sie mehrere Berichte. Eine Person urinierte gegen das Bahnhofsgebäude. In diesem Fall fertigten die Beamten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Am Dienstagmorgen kontrollierten sie am Bodelschwinghplatz einen 52-jährigen Mann und fanden bei ihm mehrere Verkaufseinheiten Heroin. Ein weiterer Mann führte illegale Heroinersatzprodukte mit sich, die die Beamten beschlagnahmten. Am Mittag fanden sie außerdem bei mehreren Personen am Hauptbahnhof Rauschgift sowie in der Gürteltasche eines Mannes einen Schlagring. Auch hier fertigten sie Strafanzeigen wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- sowie das Waffengesetz. In acht Fällen schrieben die Polizisten Verwarnungen wegen Verkehrsverstößen wie Rotlichtverstößen von Fußgängern. Zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung am Hauptbahnhof finden diese und ähnlich gelagerte Kontrollen sehr regelmäßig statt und sind für die kommenden Tage bereits in Planung. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell