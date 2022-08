Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Drogendealer in Untersuchungshaft, Unfall, Einbruch, Fahrerflucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Drogendealer in Untersuchungshaft

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen kam die Rauschgiftermittlungsgruppe Crailsheim einem 19-Jährigen Drogendealer aus Schwäbisch Hall auf die Spur. Diesem wird das Handeltreiben mit 2 Kilogramm Amphetamin vorgeworfen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurden Ende Juli ein Durchsuchungsbeschluss sowie ein Haftbefehl gegen den jungen Mann beim zuständigen Ermittlungsrichter beantragt. Bei der Durchsuchung der Wohnanschrift des jungen Mannes am 04. August konnten weitere Beweismittel aufgefunden werden. Der Tatverdächtige wurde am selben Tag vorläufig festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte und den 19-jährigen Deutschen in eine Justizvollzugsanstalt überstellen ließ. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Rauschgiftermittlungsgruppe dauern an.

Schwäbisch Hall: Unfall bei Fahrspurwechsel

Am Montag kurz nach 8:00 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit einem Mercedes Sprinter die Johanniterstraße. Kurz vor einer dortigen Ampel wollte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er einen dort befindlichen VW Touran eines 43-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des VW wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Gartenhütte aufgebrochen

Ein Unbekannter verschaffte sich zwischen Samstag und Sontag gewaltsam Zutritt zu einer Gartenhütte bei den Schrebergärten im Bereich Breiteich. Der Eindringling entwendete offenbar nichts, hinterließ aber Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Wallhausen: Fahrerflucht

Am Samstag gegen 12:30 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Mitsubishi Eclipse Cross die K 2509 von Wallhausen in Richtung Gaggstatt,. Ungefähr auf halber Strecke, auf Höhe des Waldstücks linksseitig, kamen ihm innerhalb der dortigen Kurvenkombination mehrere Pkw entgegen. Hierbei geriet das vorderste Fahrzeug zu weit nach links und streifte dabei den Außenspiegel des Geschädigten, der nach innen klappte und gegen die Fahrertüre schlug. Hierbei wurde der Außenspiegel beschädigt und die Fahrertüre leicht eingedellt. Trotz, dass der Mitsubishi-Fahrer umgehend anhielt, setzten der Unfallverursacher, sowie auch die nachfolgenden Pkw ihr Fahrt fort. An dem Mitsubishi entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei Rot am See bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07955 454.

