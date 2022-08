POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Reifen zerstochen & Feuer auf Campingplatz

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Unfall bei Fahrspurwechsel Gegen 14:45 Uhr am Samstag wollte ein 71-jähriger Roller-Fahrer mit seinem Piaggio in der Crailsheimer Straße in Fahrtrichtung Innenstadt vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden VW eines 55-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Lediglich an dem PKW entstand Sachschaden von etwa 1.000 Euro. ...

