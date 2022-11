Polizei Köln

POL-K: 221107-5-K Fahrkartenautomaten auf Bahnsteigen beschädigt - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht auf Freitag (4. November) zwischen 3 und 4 Uhr haben dunkel gekleidete Maskierte in Kleingruppen von 2-3 Personen zahlreiche Fahrkartenautomaten an mindestens 15 S-Bahnhaltestellen in Köln mit Bauschaum unbrauchbar gemacht. Gleichzeitig besprühten die Täter die Automaten unter anderem mit linksgerichteten Emblemen in lila Farbe. Die Kriminalinspektion Staatsschutz der Polizei Köln hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/iv)

