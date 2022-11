Polizei Köln

POL-K: 221107-6-K Polizeilicher Staatsschutz ermittelt nach Sachbeschädigungen an 15 SUVs in der Südstadt - Zeugenaufruf

Köln (ots)

Nach bislang 15 angezeigten Sachbeschädigungen an SUVs zwischen Samstagabend (5. November) und Sonntagmorgen (6. November) in der Kölner Südstadt sucht die Polizei Köln Zeugen und fahndet nach den derzeit noch unbekannten Tatverdächtigen. Nach bisherigen Ermittlungen sollen die Unbekannten zwischen 19.30 Uhr und Mitternacht an mehreren auf der Volksgartenstraße, Kaesenstraße, Lothringer Straße und Burgunderstraße geparkten Geländefahrzeugen der Typen Audi, BMW, VW, Jaguar, Volvo, Renault, Skoda und Nissan die Luft aus den Reifen gelassen haben. An allen betroffenen Fahrzeugen stellten Polizisten Flyer einer internationalen Klimaschutzgruppe sicher.

Der Kölner Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen sowie weitere Geschädigte. Hinweise nehmen die Ermittler per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de oder per Telefon unter 0221 229-0 entgegen. (mw/de)

