Polizei Köln

POL-K: 221128-2-K 38-Jähriger mit Pfefferspray überfallen - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem Raubüberfall in der Nacht zu Samstag (26. November) in Köln-Lind fahndet die Polizei nach einem etwa 175-180cm großen Mann, der mit schwarzem Basecap, schwarzer Jacke, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein soll. Seinen mutmaßlichen Komplizen (27) trafen Polizisten in Tatortnähe an und nahmen ihn mit zur Polizeiwache.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand überfiel das Duo gegen 22.30 Uhr auf dem Linder Weg einen 38 Jahre alten Mann, der gerade aus seinem Auto ausstieg. Während einer der Tatverdächtigen ihn mit Pfefferspray besprühte, soll der andere ihm einen Rucksack mit Bargeld aus der Hand gerissen haben. Der Überfallene nahm nach eigenen Angaben umgehend die Verfolgung auf und forderte den Rucksack zurück, woraufhin einer der Verdächtigen die Beute fallen ließ.

Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Flüchtigen machen können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cw/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell