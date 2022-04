Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Zeugen für Brandstiftung gesucht.

Lippe (ots)

Mit Grillanzündern zündelten Unbekannte am Sonntagabend (24.04.2022) an einem Einfamilienhaus in der Wallstraße. Passanten bemerkten gegen 19 Uhr, dass es an einer Holztür des Hauses brannte und benachrichtigten die Bewohner. Die entdeckten glimmende Grillanzünder und löschten sie selbst. Es entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Das Kriminalkommissariat 1 bittet um sachdienliche Hinweise zur Brandstiftung unter der Telefonnummer 05231 6090.

