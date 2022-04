POL-LIP: Bad Salzuflen. Grillgut gestohlen.

Lippe (ots) - Am Montagnachmittag (25.04.2022) wurde ein Hinweisschild am Klinikum in der Röntgenstraße bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Etwa zwischen 16 und 17 Uhr muss das Schild an der Zufahrt zur Notfallambulanz vermutlich durch ein Fahrzeug beim Rangieren umgefahren worden sein. Eine Verursacherin oder ein Verursacher meldete sich jedoch nicht. Der Sachschaden beträgt etwa 1750 Euro. Hinweise zur ...

