POL-LIP: Bad Salzuflen. Fahrräder aus Garage gestohlen.

In der Straße "An der Hellrüsche" entwendeten Unbekannte am frühen Freitagmorgen (22.04.2022) unter anderem zwei Fahrräder aus der Garage eines Einfamilienhauses. Eine Zeugin rief die Polizei, als sie gegen 2.30 Uhr sah, wie ein Mann auf einem Rad über die Extersche Straße in Richtung "Vita Sol" flüchtete.

Durch eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber und ein Diensthund eingesetzt wurden, konnten die Täter leider nicht gefunden werden. Dafür fanden die eingesetzten Kräfte jedoch die gestohlenen Fahrräder sowie weiteres Diebesgut und ein VW Sharan, der vermutlich von den Tätern genutzt wurde. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Weitere Zeuginnen oder Zeugen, die Hinweise auf Täter und möglicherweise ein weiteres zur Flucht verwendetes Fahrzeug geben können, melden sich bitte unter der 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

