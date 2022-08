Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto macht sich selbständig

Kaiserslautern (ots)

Ohne Fahrer am Steuer hat sich ein Auto am Montagnachmittag in der Mainzer Straße selbständig gemacht. Halt gab es an einem Zaun. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Der Fahrer hatte seinen Wagen gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Autoservices abgestellt und war ausgestiegen - dabei vergaß er allerdings, die Handbremse anzuziehen. Das Fahrzeug rollte daraufhin von alleine los und über die Mainzer Straße hinweg. Erst an der Mittelbegrenzung zwischen den Fahrbahnen kam der Pkw zum Stehen. Dabei wurde ein Zaun beschädigt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen wurden keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der 28 Jahre alte Verantwortliche kam mit einer kostenpflichtigen Verwarnung davon. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell