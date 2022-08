POL-PPWP: Wer hat den Zaun durchtrennt?

Kaiserslautern (ots) - Ein Fußgänger und ein Fahrradfahrer sind sich am Montagmorgen in der Altenwoogstraße in die Quere gekommen. Der 34-jährige Fahrradfahrer war auf dem Radweg in Richtung Messeplatz unterwegs, als kurz vor halb 8 an der Bushaltestelle ein Linienbus stoppte und mehrere Personen ausstiegen. Einer der Fußgänger, ein 48-jähriger Mann, kreuzte den Radweg und übersah dabei den herannahenden Radler. ...

mehr