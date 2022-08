Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußgänger kreuzt Radweg und kollidiert mit Biker

Kaiserslautern (ots)

Ein Fußgänger und ein Fahrradfahrer sind sich am Montagmorgen in der Altenwoogstraße in die Quere gekommen. Der 34-jährige Fahrradfahrer war auf dem Radweg in Richtung Messeplatz unterwegs, als kurz vor halb 8 an der Bushaltestelle ein Linienbus stoppte und mehrere Personen ausstiegen. Einer der Fußgänger, ein 48-jähriger Mann, kreuzte den Radweg und übersah dabei den herannahenden Radler. Dieser bremste zwar noch, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Die Folge: Der 34-Jährige stürzte zu Boden und zog sich eine Verletzung am Ellenbogen zu. Er wurde für die weitere medizinische Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Sein Fahrrad wurde vor Ort an einer Laterne gesichert. Der 48-Jährige klagte ebenfalls nach dem Zusammenstoß über Schmerzen. Ob er einen Arzt aufsuchte, ist nicht bekannt. |cri

