Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Streit eskaliert - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Kaiserslautern (ots)

Am Montagnachmittag ist in der Richard-Wagner-Straße ein Streit zwischen zwei Männern im Alter von 21 und 23 Jahren eskaliert. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen endete das Wortgefecht damit, dass der 23-Jährige dem Jüngeren zunächst eine sogenannte Kopfnuss verpasste. Der 21-Jährige ging zu Boden, während der mutmaßliche Angreifer auf ihn eintrat. Mit Gesichtsverletzungen brachten Sanitäter den jungen Mann ins Krankenhaus. Die Polizei fahndete nach dem Verdächtigen. Einsatzkräfte trafen ihn im Stadtgebiet an. Der 23-Jährige bestreitet den Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung. Die Polizei leitete gegen ihn ein Ermittlungsverfahren ein. |erf

