POL-PPWP: Diebe nehmen, was sie finden

Kaiserslautern (ots)

Ein unverschlossener Pkw war in der Amselstraße für Diebe sozusagen eine "Einladung". Am Montagvormittag fiel dem Besitzer des Mercedes auf, dass unbekannte Täter in den Wagen eingedrungen sind und sich seinen Geldbeutel unter den Nagel gerissen haben. Darin befanden sich etwas Bargeld, Führerschein, Personalausweis, Debitkarte und Versicherungskarte. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntagnachmittag, 16 Uhr, und Montagvormittag, 10 Uhr. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Ein VW Golf ist in der Straße "An der Emilsruhe" zum Ziel von Autoknackern geworden. Eine Anwohnerin zeigte am Wochenende bei der Polizei an, dass sich unbekannte Täter Zugang zu ihrem Pkw verschafft haben. Ihre Beute: etwas Münzgeld, das sich im Innenraum befand. Nach den bisherigen Ermittlungen liegt die Tatzeit in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (24./25. August). Hinweise auf mögliche Täter gibt es auch in diesem Fall bislang nicht.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2620 mit der Kripo in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang zwei dringende Bitten an alle Autobesitzer und Fahrzeugnutzer: Schließen Sie Ihr Auto immer ab - egal, wo Sie es abstellen, und egal, wie lange es dort steht, auch wenn es nur wenige Minuten sind. Und: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Wagen zurück - räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor Andere es für Sie tun! |cri

