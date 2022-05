Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub auf Discounter - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Wuppertal (ots)

Vorgestern Abend (18.05.2022, 18:35 Uhr) kam es in Wuppertal zu einem Raub in Geschäftsräumen in einem Einkaufszentrum an der Mauerstraße. Ein Mann drohte der Kassiererin des Geschäftes verbal, deutete den Besitz einer Schusswaffe an und forderte die Herausgabe von Geld. Die Kassiererin händigte dem Täter Bargeld aus, der daraufhin mit seiner Beute flüchtete. Die Kassiererin sowie drei weitere Mitarbeiterinnen nahmen die Verfolgung des zu Fuß flüchtenden Tatverdächtigen auf. Als eine 35-Jährige aus dieser Gruppe ihn festhalten wollte, schubste er sie zu Boden. Als sie den Mann nach weiterer, fußläufiger Verfolgung auf der Haspeler Schulstraße erneut stellte, drohte er ihr mit einer Schußwaffe. Durch das Eingreifen eines Passanten konnte der Verdächtige entwaffnet und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die Beute konnte durch die wenig später eintreffenden Polizeibeamten bei dem Verdächtigen sichergestellt werden. Bei der ebenfalls sichergestellten Tatwaffe handelt es sich um eine Schreckschusspistole. Der 29-jährige Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der gegen ihn einen Haftbefehl erließ, den er unter Auflagen außer Vollzug setzte. Die Ermittlungen dauern an. Der Passant, der mit seinem mutigen Einsatz den Tatverdächtigen entwaffnete, wird gebeten, sich als Zeuge bei der Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

