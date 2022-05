POL-W: RS Remscheider verursacht größeren Polizeieinsatz

Wuppertal (ots) - In der Straße Fischertal ist am 18.05.2022, um 14:10 Uhr, ein Pkw auf ein Fahrrad aufgefahren und hat dieses samt Fahrerin zu Fall gebracht. Eine 55-jährige Frau war mit ihrem Fahrrad auf der Straße Fischertal unterwegs, als sie beabsichtigte nach links in die Amalienstraße abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen wurde sie zu diesem Zeitpunkt von dem Mercedes eines 81-jährigen Mannes so hart von ...

mehr