Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Polizei deckt allerhand Verstöße auf

Brotterode (ots)

In der Nacht zu Freitag geriet ein Audi-Fahrer ins Visier einer Polizeistreife. In der Liebensteiner Straße in Brotterode erfolgte die Kontrolle auf einem Parkplatz. Hierbei wurden eine Vielzahl von Verstößen festgestellt. Der kontrollierte Audi war weder versichert noch zugelassen. Zudem kam, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Er gab an am Abend zuvor Drogen konsumiert zu haben. Somit führte der nächste Weg ins Krankenhaus zur Blutentnahme. Mit einigen Anzeigen im Gepäck wurde der 42-Jährige anschließend aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

