LPI-SHL: Briefkasten aufgebrochen

Bad Salzungen (ots) - Der Audi einer 72-Jährigen rollte Donnerstagabend in der Straße Untere Beete in Bad Salzungen rückwärts auf einen geparkten Seat. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Vivien Glagau Telefon: 03681 32 1504 E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de ...

